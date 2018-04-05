Тисячі українських націоналістів виступили за повалення олігархії на Марші сили нації. Фоторепортаж

Участь у Марші націоналістів взяв народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко, який наголосив на важливості прийняття Антикорупційних законів та вкотре зазначив про важливість захисту українських інтересів та гідності:

– Брати і сестри українці, шановні побратими, я радий бачити вас сьогодні тут. Радий, що ми зібрались разом висловити вимоги нації. Вимоги не лише наших націоналістів, а й усього українського народу, який втомився від знущань олігархічної влади, котра й надалі продовжує висмоктувати соки з людей та гнати нашу країну в глибоку прірву бідності! Ми розмовляли з Прем’єром, висловили йому свої вимога, однак, натомість побачили повне нерозуміння владою того, чого хочуть домогтись націоналісти, чого потребують українські люди. У влади зовсім інше бачення. Вони розповідають про можливість продавати українську землю, однак за які кошти українці зможуть її купувати? Земля не є товаром, а стратегічним ресурсом нації. Вони розповідають за розвиток малого та середнього бізнесу, однак чому дотації видаються лише олігархам? Вони обіцяють покращення, однак кредит України лише росте. Таких прикладів безліч, – звернувся із палкою промовою до присутніх Михайло Головко. – Наша пропозиція надзвичайно проста: створити в країні заможній середній клас. «Свобода» завжди виступала за те, щоб українці стали заможними, ми завжди боролись і боротимемось за народ! Для цього ми розробили та зініціювали більше 20-ти законопроектів – конкретних кроків, які поліпшать рівень життя українців. Маючи український парламент, ці проекти можна було б прийняти за один день! Натомість влада навіть не хоче їх розглянути, адже провладній олігархії це невигідно.

Нардеп зазначив, що владу, яка не хоче працювати на благо нації та країни, необхідно «демонтувати».

– Їм не цікаво розвивати нашу економіку, створювати робочі місця, щоб Україна була дійсно конкурентною державою на міжнародній арені. Вони бачать лише одне: можливість легкої наживи та перетворення України в сировинний придаток розвиненого Заходу! Ми ж, як національні поборники, зробимо усе, аби притягнути до відповідальності тих корупціонерів, злочинців та олігархів, які роками грабували Україну. Без захисту національних інтересів, національного виробника та економіки заможну націю не побудуєш. Наше стратегічне завдання відстояти честь і гідність українців та захистити нашу країну. Слава Україні! – завершив свою думку Михайло Головко.

Очільник Тернопільського обласного осередку ВО “Свобода” Олег Сиротюк наголосив, що антиолігархічна акція, яка 3 квітня відбулася в Києві, продемонструвала єдність націоналістичних організацій та партій, а також громадського сектору в єдиній позиції навколо боротьби з олігархічним станом в нашій державі.

– Окремі олігархи та їхні групи загалом диктують країні умови, в яких вона зараз перебуває. Через їхній вплив відбувається монополізація всього економічного простору держави. Це зумовлює соціальне зубожіння населення, масове покидання країни найбільш працездатною і освіченою частиною суспільства у пошуках роботи. Україна перетворюється на колонію. Статистичні дані демонструють зубожіння населення і зростання економічного добробуту олігархів – тих людей, які були спонсорами попереднього владного режиму, що був скинутий під час Революції Гідності. Вимоги Майдану й ті ідеали, за які воюють бійці на східномуафронті, не відображаються в реальних кроках влади. Вплив олігархату визначає порядок денний для нинішніх очільників. Позиція «Свободи» та інших націоналістичних організацій полягає в тому, що в теперішніх умовах Верховна Рада має прийняти пакет Антиолігархічних законопроектів, які повинні поступово та швидко навести порядок в цій сфері. Джерелом влади згідно Конституції України є народ. Саме він повинен впливати через владу у вигляді Верховної Ради на формування державної стратегії будівництва української нації, – наголосив голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.