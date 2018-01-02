Творіння нардепа Люшняка та аграрія Гадза – лідер на ринку сільського молока на Тернопільщині

Ще три роки тому ідейними натхненниками цього проекту стали народний депутат України Микола Люшняк та голова наглядової ради ТОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики і продовольства України відтермінувало до 1 липня 2018 року вимогу Євросоюзу щодо приймання молока другого сорту на переробні та харчові підприємства країни. Не лише, щоб попередити соціальну хвилю обурення головних виробників сировини – селян, але низькою готовністю та обмеженою кількістю виробленої продукції у дрібних та середніх сільгосптовариств, спеціальних фермерських господарств навіть потужних агрохолдингів з виробництва молока. На сільгосппідприємствах Тернопільщини сьогодні виробляється 15,2 відсотків молока, а решту 84,8 відсотка – присадибними селянських господарствам. Очевидну різницю, підтверджу деякими оперативними даними. На 1 листопада ц.р. в усіх категоріях господарств налічувалося 94,5 тисяч корів, а в сільгосппідприємствах області 11,7 тис. корів. Відповідно вироблено молока на цей період 399,6 тис. тонн,а сільгосппідприємствами лише 60,8 тис. тонн.

Третій рік на базі села Трибухівці Бучацького району успішно розвивається і надає послуги з приймання молока від місцевих жителів нове об’єднанням – сільський обслуговуючий кооператив «Екопродукт». У нього вже входить 1300 жителів з 21 населеного пункту району. Очолив його колишній банківський працівник, економіст за фахом Олег Грицак. Його бізнес план щодо розвитку і поступу вперед гідно оцінили селяни. В короткий термін було відновлено, реконструйовано і обладнано 30 молокопунктів. Прийнято на постійну роботу з усім юридичним пакетом 26 приймальників, два бухгалтера

Кооператив три основних напрямки трудової та виробничої діяльності згідно, якого успішно працює і розвивається в умовах ринкової економіки, нових економічних відносин на селі. На усіх пунктах аналіз здаваного молока проводять за 8 показниками на болгарському приладі «Мастер ЕКО», 60 відсотків наявних спецприміщень обладнані холодильниками, протягом першої половини наступного року усі на будуть за рахунок кооперативу забезпечені. Час від часу сільське молоко спеціалісти та лаборанти молокозаводів, куди члени кооперативу здають сировину. Якщо до об’єднання селянам завод оплачував лише до 3 грн і зараховував жирність не більше, ніж 2.8 відсотка. То в листопаді- грудні за кілограм молока оплачує 6 грн. і зараховує не менше 3,4 % базисної жирності сировини. СОК «Екопродукт», його голова Олег Грицак налагодив короткий термін налагодив тісні ділові та партнерські зв’язки з молокозаводами держаної та приватної власності Львова, Бережан, Тернополя, Чорткова. Вже тут зареєстрував своєрідний рекорд за день здали молока на переробку 15 тонн. Спочатку року тільки на заробітну плату членам кооперативу надійшло 806,2 тис. грн, за 11 місяців ц.р. перераховано платежів та податків 480,6 тис.грн. Сільські господарі, що утримують від 3 і більше корів, прекрасно заробляють, молодь допомагає батькам, у заготівлі кормів, дотримання чистоти і порядку в хлівах, не поспішає виїжджати на заробітки до сусідньої Польщі та інших країн Євросоюзу. Найбільше дійних корів 3-5 тварин утримують у селах Беремяни, Порохова, Жизномир. 50 сім’ям, що тримають у своїх хлівах 3-5 корів і є членами кооперативу допомагає постійно на діючій договірній основі з «Екопродуктом».

– Розпочали активну діяльність в інших напрямках, зокрема «Садівництво та ягідництво»,- каже голова кооперативу пан Грицак. – 120 домогосподарств висадили малину в 15 селах району. Селяни займуться під егідою кооперативу й овочівництвом вирощування та реалізацію для мережі торгівлі, міських жителів, закладів громадського харчування моркви, столових буряків, капусти, цибулі, кабачків та огірків. А також ранньої зелені – петрушки цибулі, кропу, салатів тощо. До нас в кооператив «Екопродукт», який знаходить все більшу нішу праці і заробітку для селян краю, просяться.