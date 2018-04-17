Тварини згоріли живцем: жахливі наслідки пожежі неподалік Тернополя
17/04/2018 0
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Про це у мережі Фейсбук написала тернополянка Аліна Кошельовська.
За словами дівчини, вона побачила, що неподалік Центру стерилізації тварин в селі Дичків хтось підпалив суху траву.
Коли рослинність згоріла, активісти побачили на згарищі трупи – собаку, кролів та качок, пише beztaby.te.ua.
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