Тварини згоріли живцем: жахливі наслідки пожежі неподалік Тернополя

17/04/2018 Розмір тексту:

Про це у мережі Фейсбук написала тернополянка Аліна Кошельовська.

За словами дівчини, вона побачила, що неподалік Центру стерилізації тварин в селі Дичків хтось підпалив суху траву.

Коли рослинність згоріла, активісти побачили на згарищі трупи – собаку, кролів та качок, пише beztaby.te.ua.

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