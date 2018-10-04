Туристичний потенціал Тернопілля представили на міжнародній виставці UITM’2018

04/10/2018 Розмір тексту:

Цього року в Києві проходить 25-ий ювілейний Міжнародний туристичний салон «Україна» – UITM’2018. Триває виставка з 3 до 5 жовтня у Міжнародному виставковому центрі. Представлена там також Тернопільщина, а саме основні туристичні родзинки та цікавинки нашого краю.

«Це вже стало традиційним заходом для професіоналів туристичної сфери, туристів та прихильників як внутрішнього, так зовнішнього туризму. Тернопілля постійно представлене на виставці та здійснює промоцію туристичного потенціалу краю. Цьогоріч нашу область популяризували відділу туризму облдержадміністрації, туристична асоціація Тернопілля, інформаційний туристичний центр Тернополя, Чортківська міська рада, туристична база «Над Стрипою», – розповів начальник відділу туризму облдержадміністрації Ростислав Яцків.

Під час виставки представники туристичного бізнесу мають можливість ознайомитися з напрацюваннями міжнародних і вітчизняних компаній, провести переговори, укласти вигідні контракти з лідерами туристичної індустрії, обмінятися досвідом з іноземними колегами та партнерами в області просування країн та туристичних дестинацій, спостерігати за успішними прикладами просування інших країн. UITM – це також унікальне місце для знайомства світової спільноти з багатою історико-культурною спадщиною України.

Проте, цього року, за словами Ростислава Яцківа, виставку провели у новому форматі, а саме були представлені лише міста та регіони нашої країни «Ярмарок туристичних дестинацій України». Це дозволило максимально ефективно презентувати туристичні особливості регіонів. В міжнародній виставці були представлені експоненти і внутрішні туристичні маршрути 20 областей та міст України.

Крім роботи стенду, додав Ростислав Яцків, делегація з Тернопільщини взяла участь у презентаціях, семінарах та зустрічах з представниками туристичних компаній та представниками інших регіонів.