Туреччина та Єгипет: куди найчастіше їдуть відпочивати мешканці Тернопільщини
Туризм є популярною формою організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою і традиціями певної країни. Він посідає особливе місце в житті області.
Про розвиток туризму на Тернопільщині з нагоди Всесвітнього дня туризму розповіли у Головнеїому управлінні статистики.
Тернопільщина багата на заповідні території і об’єкти (під ними зайнято до 8,5% території), на культурну та історичну спадщину, що сприяє розвитку туристичної галузі.
Так, у 2017 році туристичні організації області надали свої послуги 9558 особам (у 2016 році – 7536 особам).
Внутрішнім туризмом були охоплені 2032 особи, або 21,3% від загальної кількості туристів.
За кордон виїжджали 7526 наших краян, відвідавши п’ятдесят країн світу. Найбільшою популярністю користувалися: Туреччина (2731 особа, або 36,3% від загальної кількості туристів, що виїжджали за кордон) та Єгипет (2467 осіб, або 32,8%).
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