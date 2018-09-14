Туреччина та Єгипет: куди найчастіше їдуть відпочивати мешканці Тернопільщини

14/09/2018 Розмір тексту:

Туризм є популярною формою організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою і традиціями певної країни. Він посідає особливе місце в житті області.

Про розвиток туризму на Тернопільщині з нагоди Всесвітнього дня туризму розповіли у Головнеїому управлінні статистики.

Тернопільщина багата на заповідні території і об’єкти (під ними зайнято до 8,5% території), на культурну та історичну спадщину, що сприяє розвитку туристичної галузі.

Так, у 2017 році туристичні організації області надали свої послуги 9558 особам (у 2016 році – 7536 особам).

Внутрішнім туризмом були охоплені 2032 особи, або 21,3% від загальної кількості туристів.

За кордон виїжджали 7526 наших краян, відвідавши п’ятдесят країн світу. Найбільшою популярністю користувалися: Туреччина (2731 особа, або 36,3% від загальної кількості туристів, що виїжджали за кордон) та Єгипет (2467 осіб, або 32,8%).