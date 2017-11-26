Туман над Тернопільщиною “змиють” дощі

25/11/2017 Розмір тексту:

Упродовж вихідних на Тернопільщині дощитиме, а місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. На дорогах передбачають ожеледицю.

По всій території області передбачають хмарну погоду. Також вночі та вранці можливий туман, а відтак – погіршуватиметься видимість. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні поступово холоднішатиме та спостерігатимуться опади у вигляді снігу.

«У Західній Україні передбачається хмарна погода. Місцями можливі дощі та мокрий сніг. Вночі спостерігатимуться незначні заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла.. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. В результаті коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, на дорогах області утворюватиметься ожеледиця».

Метеорологи просять жителів області не вирушати в далекі дороги без нагальної потреби, оскільки ожеледиця та хмарність ускладнюватиме рух транспортних засобів.

Софія Романська