Цирк “Кобзов” загаджує нечистотами тернопільський став і парк? ФОТО

12/11/2017 Розмір тексту:

Цирк “Кобзов”, який зараз перебуває у Тернополі, зловили на порушенні. Нечистоти циркачі зливають просто у Тернопільський став.

Про це активістам повідомили небайдужі очевидці, повідомляє Доба.

Факт зафіксував керівник громадської організації Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.

В адміністрації цирку вимагали поставити бочку і зливати відходи туди. Як розповів “Добі” Андрій Об’єщик, більше цирк не перевіряли, але звернень останніми днями не було.

За інформацією видання, в Тернопіль цирк приїхав, порушуючи закон. Також, як пишуть кореспонденти, нещодавно в цирку “Кобзов” помер молодий жираф.

Зараз активісти підписують петицію, щоб міська влада вигнала цирк з міста, адже вони проти використання тварин у цирку. Підписати петицію можна тут.