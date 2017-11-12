Цирк “Кобзов” загаджує нечистотами тернопільський став і парк? ФОТО
Цирк “Кобзов”, який зараз перебуває у Тернополі, зловили на порушенні. Нечистоти циркачі зливають просто у Тернопільський став.
Про це активістам повідомили небайдужі очевидці, повідомляє Доба.
Факт зафіксував керівник громадської організації Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.
В адміністрації цирку вимагали поставити бочку і зливати відходи туди. Як розповів “Добі” Андрій Об’єщик, більше цирк не перевіряли, але звернень останніми днями не було.
За інформацією видання, в Тернопіль цирк приїхав, порушуючи закон. Також, як пишуть кореспонденти, нещодавно в цирку “Кобзов” помер молодий жираф.
Зараз активісти підписують петицію, щоб міська влада вигнала цирк з міста, адже вони проти використання тварин у цирку. Підписати петицію можна тут.
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