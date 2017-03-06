Цинізму тернопільських злодіїв немає меж

06/03/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про крадіжку надійшло до Тернопільського відділу поліції. Мешканець обласного центру заявив, що ввечері 4 березня зникла дитяча коляска.

Як згодом встановили працівники поліції, люди постраждали через власну безпечність. Вони залишили майно на сходовій клітці багатоповерхівки. Цим скористалися зловмисники, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Поліцейські застерігають та закликають громадян дбати про власне майно. З приходом тепла мешканці все частіше залишають велосипеди та дитячі речі у під’їздах, на сходових клітках та сушарнях. І як результат – стають жертвами крадіжок. Ніколи не залишайте своє майно без нагляду.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст.185 ККУ – крадіжка. Триває слідство.