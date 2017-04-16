Цигани з Тернополя, котрі жебракували на Великдень у Хмельницькому, не дорахувалися дитини

16/04/2017 Розмір тексту:

У Великодню ніч в Хмельницькому зібралось чимало ромів, які приїхали просити милостиню з інших міст України. Багато з них – з сусіднього Тернополя. Після нічної служби вони поїхали автобусом назад. Але забули дитину.

Сьогодні зранку, 16 квітня, близько 10:00 на лінію 102 повідомили про те, що загубилась дитина. Патрульні, які поїхали на виклик, побачили дівчинку ромської національності віком приблизно 5 років, повідомляє vsim.ua.

– Цигани, які цього року цілими групами приїжджали просити милостиню у Хмельницький, поїхали автобусом назад до Тернополя. Не дорахувались своїх дітей, бо їх занадто багато. Одна загубилась, – розповідає vsim.ua речник управління патрульної поліції Хмельницького Роман Мартинюк.

Патрульні вже знайшли автобус, у якому їхали роми та зв’язались з водієм. Зараз по дорозі до Тернополя його зупинили. А патрульні повезли дитину до автобуса.