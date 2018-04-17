Цигани з собакою напали на тернополян. Один з чоловіків у реанімації

17/04/2018 Розмір тексту:

Більше доби знаходиться в комі та не приходить до свідомості двадцятисемирічний житель Тернополя. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав, повертаючись зі своїм товаришем додому.

Нещастя трапилося неподалік зупинки громадського транспорту “Цукровий завод” 16 квітня близько 22:00. За словами очевидця, вони поверталися з Березовиці до Тернополя. Їм на зустріч йшли з собакою особи ромської національності – два чоловіки й жінка.

В якийсь момент тварина накинулася на перехожого. Останній, відбиваючись, вдарив її ногою. За чотирилапу тварину вступився один з тріо та вдарив жителя селища в обличчя. Чоловік впав на проїжджу частину, травмувавши голову об асфальт, і уже не вставав.

За товариша вирішив заступитися знайомий, але не встиг, оскільки в цей момент з кущів вийшло ще троє невідомих і в руках одного був предмет, схожий на ніж. Аби не постраждати, житель обласного центру втік.

Потерпілого на тротуарі помітив перехожий. Він і викликав швидку та поліцію. Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною голови та в церебральній комі доправили до лікарні. Його стан медики характеризують, як важкий.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного. Нападник – житель Закарпатської області, 1999 року народження. Він у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри та міри запобіжного заходу.

Дана подія внесена в ЄРДР за статтею 128 частина 1 ККУ – Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.