Цигани винесли з будинку пенсіонерки 260000 гривень

13/10/2017 Розмір тексту:

У селі Тютьків Теребовлянського району трапився злочин. До місцевих правоохоронців звернулась донька потерпілої. Жінка повідомила, що з приватного будинку 82-річної матері зникло 260000 гривень.

У протиправному потерпілі підозрюють осіб ромської національності, які в той день перебували на території села, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як розповіла пенсіонерка, вона поралась по господарству, помешкання зачинила, але ключ залишила в дверях. Повернувшись, виявила відсутність коштів та зв’язалась з донькою.

Як розповіли місцеві мешканці, того дня до села приїхали невідомі особи ромської національності. Вони під приводом купівлі старих годинників, ходили від хати до хати спілкуючись з краянами.

Непрохані гості зайшли до помешкання допоки старенька господарювала. Обнишпорили будинок та викравши кошти, непомітно втекли.