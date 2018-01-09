Циганки вкрали у хлопчика 500 гривень, які він заколядував

09/01/2018 0
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Разом з колядою та щедрівками ходять злодії.

Про це повідомили правоохоронці краю, пише Доба.

Зокрема, днями злодійська коляда завітала до мешканця Тернопільського району.

— Колядники непомітно винесли з хати триста гривень, які лежали на комоді в коридорі. Саме там і колядувати незнайомці. А в неповнолітнього 11-річного тернополянина невідомі вишахраювали усю заколядовану готівку. Троє смуглявих жіночок під приводом обміняти дрібні гроші викрали в хлопчика 500 гривень, — повідомили в поліції.

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