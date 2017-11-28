Циганки обікрали квартиру, господар якої забув зачинити двері

28/11/2017 Розмір тексту:

З заявою про злочин до Тернопільського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що виявив відсутність майна, яке знаходилось в його квартирі.

За словами потерпілого, ввечері 25 листопада невідомі особи викрали гаманець в якому знаходилась чимала сума грошей. Повернувшись додому чоловік не зачинив вхідні двері, оскільки очікував на знайомого. Саме це і допомогло зловмисникам непомітно потрапили до помешкання заявника.

Допоки заявник порався на кухні почув дивний шум, але оглянувшись довкола нікого не помітив. Згодом чоловік виявив відсутність гаманця, який знаходився в верхньому одязі при вході. Як наслідок краянин втратив 470 американських доларів та особисті документи.

Як розповіли сусіди потерпілого, того дня в під’їзді багатоповерхівки вони бачили двох смуглявих жінок. Незнайомки ходили від квартири до квартири під різними поводами: то просили милостиню, то купували горіхи. Так, крадійки не оминули помешкання 40-річного тернополянина, який через безпечність не зачинив двері.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.