Цифра вражає: від початку березня на укуси кліщів поскаржилися 800 тернополян. ВІДЕО
15/06/2017 0
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32 випадки хвороби Лайма зареєстрували цьогоріч на Тернопільщині.
Загалом через укуси кліщів у медичні заклади Тернополя від початку березня звернулось більше 800 людей.
У травні та червні кліщі особливо активні. Тому саме зараз під час прогулянок на свіжому повітрі, потрібно бути дуже обережними, застерігають медики.
Детальніше – в сюжеті ТВ-4.
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