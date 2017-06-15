Цифра вражає: від початку березня на укуси кліщів поскаржилися 800 тернополян. ВІДЕО

15/06/2017 0
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32 випадки хвороби Лайма зареєстрували цьогоріч на Тернопільщині.

Загалом через укуси кліщів у медичні заклади Тернополя від початку березня звернулось більше 800 людей.

У травні та червні кліщі особливо активні. Тому саме зараз під час прогулянок на свіжому повітрі, потрібно бути дуже обережними, застерігають медики.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.

 

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