Цифра вражає: від початку березня на укуси кліщів поскаржилися 800 тернополян. ВІДЕО

15/06/2017 Розмір тексту:

32 випадки хвороби Лайма зареєстрували цьогоріч на Тернопільщині.

Загалом через укуси кліщів у медичні заклади Тернополя від початку березня звернулось більше 800 людей.

У травні та червні кліщі особливо активні. Тому саме зараз під час прогулянок на свіжому повітрі, потрібно бути дуже обережними, застерігають медики.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.