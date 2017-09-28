«Ця Верховна Рада себе дискредитувала та вичерпала», – Михайло Головко про судову реформу
Очікувану судову реформу на попередньому пленарному тижні так і не змогли прийняти у Верховній Раді.
Однією з причин стала велика кількість поправок та небажання обранців голосувати. Депутати навіть не зуміли назбирати необхідну кількість голосів для продовження роботи, щоб прийняти всі правки пропоновані до реформи.
Подібна відкрита безпорадність народних депутатів піддалась серйозній критиці як з боку простих українців, так й інших політиків. Дійсний уряд навіть порівнюють із Титаніком, а реформи, особливо судову, з узурпацією влади.
– Ми всі з вами стали очевидцями того, що цей парламент себе вичерпав, дискредитував і відбулась повна його деморалізація. Це усвідомлюють як в колах депутатів, так і в колі простих громадян. Депутати тонко відчувають настрої в суспільстві, особливо мажоритарники, які найбільше спілкуються з людьми. І вони бачать, що ця влада – це сьогоднішній Титанік, який йде до дна. І це пояснює те, чому вони навіть не змогли назбирати своїх для того, щоб проголосувати продовження роботи допоки не вичерпався б порядок денний, щоб пройти повністю всі правки. І коаліція не назбирала інших депутатів. Це говорить про серйозну політичну кризу і вийти з неї можна лише позачерговими виборами, – переконаний народний депутат Михайло Головко.
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщині на території дитсадка знайшли артилерійські снаряди
- Громадський активіст написав байку про “заробітки” депутатів
- «Ця Верховна Рада себе дискредитувала та вичерпала», – Михайло Головко про судову реформу
- 12 агрокомпаній з’їхалися на Тернопільщину на семінар ТзОВ “Бучачагрохлібпрому”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...