“Ця реформа «поховає» систему радянської освіти”, – Роман Заставний

14/09/2017 Розмір тексту:

5 вересня Верховна Рада прийняла закон “Про освіту”, який започатковує реформу в українському навчанні. Депутат із Тернопільщини Роман Заставний вважає, що найбільшим критиком освітньої реформи стала Російська Федерація – і це більш ніж позитивний сигнал для України.

– Освітня реформа підтримана великою кількістю депутатів Верховної Ради теперішнього скликання, – підкреслив Роман Заставний. – За цей закон проголосували 255 парламентарів, – достатньо позитивний сигнал. І навіть ті, хто спочатку виступали великими критиками реформи, врешті-решт визнали, що в ній дуже багато інновацій, які надзвичайно потрібні Україні та в перспективі відіграють велику позитивну роль.

За словами парламентаря, ця реформа покликана «поховати» систему радянської освіти, яка багато років не давала українській нації можливості розвиватися.

– Найбільшим критиком освітньої реформи, до речі, стала Російська Федерація, у них там істерія з цього приводу, – сказав Роман Заставний. – Це – найвища нагорода моєї роботи, що ми відстоювали цю реформу, боролися за її проведення. Це означає, що ми все зробили правильно.