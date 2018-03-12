Цього тижня депутати обласної та міської рад зберуться на сесії

12/03/2018 Розмір тексту:

Депутати обласної та міської рад зберуться цього тижня на сесії. Засідання депутатів обласної ради відбудеться 13 березня, а міської – 16 березня.

Скликання позачергової сесії обласної ради ініціювали представники громадських організацій у зв’язку і подіями у столиці третього березня. Вони вважають, що депутати облради повинні висловити свою позицію щодо цього. Але на зустрічі активістів, керівників обласної ради та уповноважених представників фракцій обласної ради питання проведення позачергового сесійного засідання не набрало необхідної кількості голосів. Оскільки сутички між правоохоронцями і активістами у Києві викликали певний резонанс у суспільстві, то голова облради Віктор Овчарук видав розпорядження про скликання восьмої сесії 13 березня о десятій годині. У документі вказано, що на розгляд депутатів обласної ради винесуть проект рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік та інші питання поточної роботи ради.

Має бути цікавою і сесія Тернопільської міської ради. На черговому засіданні 16 березня планують розглянути проект рішення «Про інформацію Тернопільської міської виборчої комісії». Йдеться про введення до складу депутатського корпусу трьох представників від ВО «Свобода» на заміну вибулим. Також будуть винесені на обговорення питання: «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2017 рік», «Про внесення змін до міських Програм», «Про виконання бюджету міста Тернополя за 2017 рік», «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік”. Депутатам запропонують внести зміни до статутів комунальних підприємств міста, створити нову комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради та розглянути ряд земельних питань.

Ольга Трач