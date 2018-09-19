Цього року призовників відправлятимуть до армії і в грудні

19/09/2018 Розмір тексту:

Черговий осінній призов до лав Збройних сил України триватиме не два, як це було раніше, а три місяці. Пов’язано це зі змінами, які були внесені до Указу Президента щодо строків проведення чергових призивів.

Про це повідомили в Тернопільському обласному військовому комісаріаті під час прес-конференції.

«Відповідно до змін, осінній призив проводитимуть у жовтні, листопаді та грудні, – зазначив полковник Петро Сирко, заступник військового комісара, начальник відділу комплектування та призову ТОВК. – Це зумовлено тим, що збільшили кількість призовників для комплектування команд молодого поповнення для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв’язку з цим було прийняте рішення провести призив і в грудні, щоб зменшити навантаження на районні призовні комісії, військово-лікарські комісії, щоб вони більш ефективно провели відбір призовників для ЗСУ. Нагадаю, що рішенням Ради національної безпеки, яке введене в дію Указом Президента у 2014 році, військовослужбовці, які несуть строкову військову службу до участі в Операціях об’єднаних сил залучатися не будуть, щоб батьки це розуміли».

Військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, полковник Микола Бойко наголосив, що усі юнаки призовного віку, навіть якщо вони не отримали повістки з якихось причин, з початком призову зобов’язані з’явитися у військкомат.

«У разі отримання повістки призовник зобов’язаний з’явитися у військовий комісаріат у дату і час призначені у повістці, – сказав Микола Бойко. – У разі не отримання повістки, з тих чи інших причин, призовники зобов’язані у 10-тиденний термін з’явитися у військовий комісаріат. Черговий призив розпочався 1 вересня, значить до 10 вересня вони повинні були з’явитися у військовий комісаріат в якому перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Призовник може не прибути у зазначений час з поважних причин, які визначені Постановою Кабміну: стихійне лихо, його хвороба, смерть близьких родичів. Але це не означає, що йому можна весь призив не з’являтися у військкомат, якщо він мав нежить на дату і час призначені у повістці. У найкоротший термін після одужання чи після того, як минули інші поважні причини, він зобов’язаний з’явитися у військкомат. У разі неприбуття призовників у визначений час або після десятиденного терміну, їх притягують до адміністративної відповідальності, а в подальшому – до кримінальної відповідальності».

Полковник Петро Сирко також розповів, хто має право на відстрочку від служби в армії.

«Є категорія молодих людей, яка не підлягає призиву: ті, хто за рішенням призовної комісії отримає право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Її можуть надати за сімейними обставинами, для здобуття освіти, крім загально-освітніх та професійно-освітніх училищ, для продовження професійної діяльності: педагогам з повною вищою освітою та медичним працівникам у сільській місцевості, священнослужителям, які мають зареєстровану конфесію, поліцейським, особами, які проходять службу у військовому резерві. Щоб отримати відстрочку необхідно зібрати пакет документів: копію паспорту, довідки про склад сім’ї, довідки, що підтверджують право на відстрочку».