Цього року на Тернопільщині у ЗНО братиме участь рекордна кількість абітурієнтів

19/04/2018 Розмір тексту:

Понад десять тисяч абітурієнтів братиме участь у ЗНО з української мови та літератури цього року на Тернопільщині. Це удвічі більше, порівняно з минулим роком, – кажуть у Тернопільському обласному комунальному педагогічному інституті. Така кількість учасників пов’язана з нововведеннями у ЗНО-2018.

Цього року складатимуть ЗНО з української мови та літератури і студенти ПТУ. Оскільки тестування поєднують державною підсумковою атестацією. Наступного року планують ввести ще один предмет ЗНО як державну підсумкову атестацію: можна буде обрати між математикою та історією України.

«Українська мова та література – предмет обов’язковий для всіх абітурієнтів, окрім цього він пов’язаний з державною підсумковою атестацією. На другому місці за кількістю учасників в нас – історія України – зареєстровано понад чотири тисячі абітурієнтів, близько двох тисяч абітурієнтів братиме участь у тестуванні з математики. Понад дві тисячі учасників зареєструвалося на біологію, близько двох тисяч на географію, також велику кількість будемо мати учасників ЗНО з англійської мови – 1700 осіб зареєструвалося; на інші іноземні мови набагато менше учасників зареєструвалося», – каже заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Розпочнеться ЗНО-2018 тестуванням з математики 22-го травня; 24-го травня абітурієнти складатимуть українську мову та літературу, а завершиться тестування іспитом з хімії – 13 червня. Нагадаємо, обов’язковим для всіх абітурієнтів залишається тестування з української мови та літератури.

Софія Романська