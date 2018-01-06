Цього року на Різдво буде на 20 градусів тепліше, ніж минулоріч
Цьогорічне Різдво буде на 20 градусів теплішим, аніж минулого року. На шосте-сьоме січня метеорологи передбачають до десяти градусів тепла. Втім, такі високі температурні показники аномалією не називають. Через глобальне потепління тепла погода взимку вже стала нормою для усіх регіонів України.
Метеорологи нагадують: минулого року на Різдво спостерігалося до двадцяти градусів морозу. А от цьогоріч у Різдвяний період передбачається майже весняна погода.
«Передбачається порівняно тепла погода по всій території області. А загалом цього року січень буде значно теплішим за норму. Наразі в нас спостерігається середня температура по Тернополю плюс майже три градуси при кліматичній нормі – мінус чотири. Відтак нині майже на шість градусів температура повітря перевищує кліматичну норму. І найближчими днями ми будемо також спостерігати достатньо високі температурні показники, зокрема на Різдвяні свята місцями по області передбачається до десяти градусів тепла. Щодо нічних показників, то можливі незначні заморозки», – відзначила завідувач сектору організації робіт обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
Також у першій половині січня обійдеться без опадів у вигляді снігу. За попередніми прогнозами метеорологів, незначні снігопади можливі аж після Різдвяних свят.
Софія Романська
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