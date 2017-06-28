Ціни на вишні та черешні на тернопільських ринках “кусаються”

28/06/2017 Розмір тексту:

На тернопільському ринку ціни на вишні та черешні такі, що не кожному нині по кишені. З чим це пов’язано, – невідомо, адже на імпортність ягід тут не «зіпхнеш».

Незважаючи на те, що вишні і черешні на ринку є в достатній кількості, ціни на них дещо «кусаються», пише Галас. Адже кілограм вишеньок коштує 40-45 грн. За кілограм черешеньок – чи то «білявок», чи то «чорнявок» доведеться заплатити 30-35 грн. Якщо ж говорити про консервацію цих ягід, то відро черешень, у якому 6-7 кілограмів, обійдеться в середньому 210 грн., якщо сім’я велика, то запаси на зиму одним відром не обмежаться. Доведеться брати два. А це вже, як мінімум, 420 грн. А ще ж хочеться інших ягід і фруктів приберегти собі на зиму, хочеться компотів або варення. Таким чином, це ще додаткові витрати. І, як наслідок, мінус місячна зарплата із гаманця.

Дорого також обійдеться робити вареники з вишень і черешень. Тому, якщо комусь охота, смачних і запашних вареників з цими ягодами та медом, краще їхати до села на «полювання» на місцевих вишнях і черешнях.