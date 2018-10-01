Ціни на газ, правила дорожнього руху і субсидії: які зміни приніс жовтень тернополянам

01/10/2018 Розмір тексту:

Українців у жовтні очікує низка змін. Так, стартує осінній призов, очікується прибуття у регіони “пакунків малюка”, зміняться ціни на залізничні квитки, вводяться нові правила для водіїв.

Що ще чекає у другий місяць осені, пропонує переглянути УНН.

Осінній призов

З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов. Цього року він триватиме довше, ніж зазвичай. Президент збільшив термін цього призову з двох до трьох місяців – жовтень-грудень.

Під час осіннього призову на строкову службу призвуть 17 960 людей. У Генштабі пояснили це рішення намаганням підвищити якість підбору призовників.

При цьому у ЗСУ заявили, що є підстави, за яких особа звільняється від призову – їх понад 20.

Ціни на газ

Вартість газу для українців не мінятимуть щонайменше до 18 жовтня. Саме до цього часу уряд продовжив зобов’язання для “Нафтогазу” продавати газ теплокомуненерго для потреб населення.

Тим часом тривають переговори з МВФ щодо підвищення ціни на газ – називають цифру в орієнтовно 25%. Однак у “Нафтогазі” кажуть, що підвищення може бути і не таким.

Ціни на газ для промисловості “Нафтогаз” підвищив на понад 9% – до 14 тис. 586 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Субсидії

З травня цього року діє нова програма житлових субсидій. Якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.

У стандартних випадках для оформлення субсидії українцям треба подавати лише заяву і декларацію про доходи. Якщо допомога вже призначена на новий рік (2018-2019 роки), в жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення.

Ціни на холодну воду у столиці

Тарифи на холодну воду у Києві можуть зрости на 17,2% – з 16,716 грн/куб. м до 19,596 грн/куб. м. Відповідні проекти постанов схвалила НКРЕКП. Їх наступний розгляд заплановано 4 жовтня.

Лікарняні

З 1 жовтня набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати лікарняних застрахованим особам, повідомили у соцстраху.

Крім того, соцстрах пообіцяв зменшити кількість перевірок роботодавців з 1 жовтня.

Пакунки малюка

До початку жовтня “пакунки малюка” повинні були розвезти по всіх регіонах України. Сама ж програма, якою запроваджено надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” сім’ям, в яких народилася дитина стартувала 1 вересня.

Підручники для першачків

До жовтня МОН запланувало доставити у школи підручники для першокласників. Усі букварі, підручники з математики та з курсу “Я досліджую світ” для 1 класу вже надруковані на 100%, вказали у відомстві.

Онлайн-реєстр вакансій

До жовтня цього року в уряді планували створити загальнодержавний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу. Зокрема, це стосується впровадження механізму подання роботодавцями інформації про потребу в робочій силі (вакансії) онлайн. Це передбачено планом заходів на 2018 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності.

Новації від податківців та митників

Із 1 жовтня можна отримати електронно розширену інформацію про доходи та сплачені податки з них, повідомили у ДФС.

Також з 1 жовтня в Україні планується запуск у тестовому режимі Єдиного казначейського рахунку для сплати митних платежів.

Правила для водіїв

З 1 жовтня водії повинні вмикати фари за межами населених пунктів. Необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Як нагадали в управлінні безпеки дорожнього руху, ця вимога діє з 1 жовтня по 1 травня. За ігнорування цієї норми передбачено штраф.

Ціни на залізничні квитки

З 1 жовтня відбудеться другий етап підвищення цін на залізничні квитки – на 12%.

Водночас, після кінця вересня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні – 0,93. Його зниження пов’язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.