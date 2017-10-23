Ціни були майже як на ринку, – тернополяни про суботні ярмарки

23/10/2017 Розмір тексту:

Різноманітну продукцію за цінами виробника пропонували тернополянам на сільськогосподарському ярмарку. Жителі обласного центру в основному купували овочі, фрукти, які можна відкласти на зиму. Чималі черги були за м’ясними виробами та рибою.

На ярмарку мішок цукру вартував 625 гривень. До слова, минулого року солодкий продукт у цій порі був дорожчим. Овочі і фрукти також продавали за доступною ціною. Аграрії кажуть: це пов’язано з добрим врожаєм.

«Ми продаємо овочі, зібрані на власних полях. Все екологічно чисте. Ціни теж невисокі. Люди купують. Картопля від трьох гривень за кілограм, капуста – по дві гривні. Морква, буряки – по п’ять гривень за кілограм. Вважаю, що це досить низькі ціни», – каже продавець із Заліщицького району пан Іван.

Риба вартувала від сорока гривень за кілограм, м’ясні вироби: 60 – 120 гривень за кілограм. було чимало і невдоволених покупців.

«Купити щось можна, але ціни такі самі, які і на звичайному ринку. Може на гривню щось дешевше, великої різниці не побачила», – каже тернополянка Галина Поліщук.

Найбільший асортимент продукції представили на ринку виробники Теребовлянського, Заліщицького, Зборівського та Збаразького районів.

Софія Романська