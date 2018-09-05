Депутат спростував інформацію про те, що з Почаївської Лаври у Росію вивозять цінності

05/09/2018 Розмір тексту:

Депутат міської ради спростував інформацію про вивіз майна з Почаївської лаври на Тернопільщині.

Нещодавно в соціальних мережах поширили дописи, що начебто з храмового комплексу, який перебуває у користуванні УПЦ (МП), вивозять цінні речі. Ситуацію прокоментував депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця.

На своїй сторінці у «Фейсбуці» він зазначив, що перевірив інформацію.

«Майже цілий день пишуть та телефонують друзі і знайомі, аби дізнатися інформацію щодо вивозу майна та речей з Почаївської лаври. Сьогодні періодично їздив по центру й околицях міста. Жодного габаритного руху транспорту не було. Все, як щодня», – повідомив Паляниця.

Водночас, депутат не виключає, що частина реліквій може перебувати вже за межами лаври.

«Давайте будемо відвертими – «господарюючи» десятки років у монастирі, теперішні насельники (монахи) при найменшому бажанні вже давно могли б все вивезти. Маючи чималі ресурси і техніку, ці дяді з бородами вже давно могли б перевезти цінне майно на «расію-матушку», – зазначив депутат.

Напередодні у «Фейсбуці» громадська активістка Тамара Лозова написала про те, що з території Почаївської лаври почали вивозити всі матеріальні цінності і, разом з тим, автобусами завозять підозрілих людей.

Жінка зазначила, що їй телефонували знайомі, які мешкають у Почаєві. За її словами, біля лаври перебуває велика кількість транспорту, а місцеві припускають, що це МП вивозить до Росії цінне майно у зв’язку з можливістю отримання Україною томосу.

«Кого завозять в автобусах із заштореними вікнами? Здогадатися легко. Вже було таке. Не сумніваюсь, що те ж саме діється і в інших лаврах та церквах», – написала активістка.

Нагадаємо, Свято-Успенська Почаївська лавра розташована у Кременецькому районі на Тернопільщині.

Тернопільська облрада неодноразово зверталася до Президента і Верховної ради України з проханням повернути святиню у власність держави.

У зверненнях ішлося про те, що розпорядженням уряду Віктора Януковича від 17 липня 2003 року, попри позицію громадськості, споруди Почаївської лаври виключили зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У грудні того ж року комплекс споруд передали в безкоштовне користування представникам Української православної церкви (Московського патріархату). Договір діє 49 років – до 1 січня 2052 року.

Джерело: ZiK