Ціна найдорожчого бренду Тернополя подолала позначку у 175 мільйонів доларів

21/11/2017 0
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Консалтингова фірма MPP Consulting спільно з тижневиком Новое время уклали рейтинг 100 найдорожчих брендів України.

Тернопільський пивзавод ОпілляДо топ-100 несподівано потрапили два пивних бренди з Тернопільщини, повідомляє nv.ua. Це “Опілля” (88 місце у рейтингу) та “Микулинецьке” (98 місце).

Фахівці оцінили вартість бренду “Опілля” у $6,2 млн., “Микулинецького”- $4,4 млн. Це відповідно 178   та 118 мільйонів гривень.

У топ-5 рейтингу увійшли:

1. Моршинська – $507 млн.

2. Sandora – $312 млн.

3. Roshen – $274 млн.

4. Nemiroff – $255 млн.

5. Нова пошта – $218 млн.

Методологія оцінки розраховувалися на основі фінансових результатів компаній-власників торгових марок, а також фактоів, що можуть впливати на вартість бренду: географічне покриття продажів, інвестиційна привабливість галузі, технологічна складова та продукція, що випускається.

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