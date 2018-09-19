На Тернопільщині цілий день гасили загорання покладів торфу. ФОТО

19/09/2018 0
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18 вересня у Кременецькому районі, поблизу села Сапанів Велокомлинівецької сільської ради, виникла пожежа покладів торфу окремими осередками на площі 0,9 га.

Ймовірно, до виникнення даної надзвичайної події призвело випалювання сухої трави, полум’я з якої перекинулось на торф, повідомляють у ДСНС.

До гасіння залучено сили та засоби 5-ї державної пожежно-рятувальної частини: 12 чол. особового складу, 3 одиниці спецтехніки та дві мотопомпи. Забір води на гасіння проводиться з ріки Іква, що протікає неподалік. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

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