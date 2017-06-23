Церкви, будинки, сільські ради: поліція спіймала злодія з вражаючим “послужним списком”

23/06/2017 Розмір тексту:

У Страсну П’ятницю перед Великоднем Чортківський суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для 26-річного жителя села Росохач. Чоловіка було затримано на гарячому під час крадіжки з дачного будинку. Та через декілька днів підозрюваний зник. Розшукувати його довелося не лише поліцейським Тернопільщини, бо, будучи втікачем, крадій встиг наслідити і на Львівщині, і в Івано-Франківській області.

– Маємо підозри, що лише в Чортківському районі раніше судимий зловмисник вчинив понад п’ятнадцять крадіжок, – розповів заступник начальника Чортківського відділу поліції Ігор Рибачок, – Це крадіжки з дачних будинків, новобудов, церков та сільських рад. Аналогічні злочини задокументували наші колеги з Гусятинського району, а також Львівщини, Франківщини. За оперативними даними, саме в цих регіонах лиходій ховався від слідства.

У лютому цього року раніше судимий за крадіжки та пограбування 26-річний житель села Росохач після восьми років ув’язнення вийшов на волю. Будучи за гратами, встиг налагодити особисте життя, і, щойно покинув стіни колонії, перевіз зі Стрийського району Львівщини до Росохача жінку з двома дітьми. Як забезпечуватиме нове сімейство вирішив одразу – за чужий рахунок, тому, як тільки з’явився в селі, з дачних будинків, що неподалік, стали зникати цінні речі.

Крадія взяли на гарячому. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Та зловмисникові сиділося на місці недовго – через декілька днів він утік.

– Затримати лиходія одразу нам не вдалося, адже той кочував із села в село, із району в район, а далі покинув межі області – розповів Ігор Рибачок. – Залишав по собі обкрадені приватні садиби, сільради, храми. Лише на території Чортківського району обікрав чотири церкви. Подібні факти задокументовані й на Львівщині.

Затримати зловмисника вдалося на території Івано-Франківської області. У нього було вилучено цілий злодійський арсенал – фомки, відмички та інші інструменти.

Нині лиходій уже перебуває під вартою в слідчому ізоляторі. Кримінальне провадження розпочато за частиною третьою Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.