Церковний скандал на Тернопільщині дійшов до Папи Римського. ВІДЕО

03/04/2018 Розмір тексту:

Папа Римський Франциск позбавив дев’ятьох монахів греко-католицької церкви з Колодіївки права належати до кліру.

Керівництво єпархії твердить, що ченці порушили монастирську дисципліну, йдеться в сюжеті ТСН.

Основна претензія до монахів – здійснення обряду вигнання бісів. “Ці екзорцизми, згідно з правилом церкви, мають право здійснювати тільки уповноважені єпископом священики”, – пояснив представник Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Олег Хортик. Він каже, що претензії до монахів полягали не тільки в цьому. “Основою їхнього життя, їхньої спільноти, як такої, стало, на превеликий жаль, не монашество і не суть посвяченості Богові, а керування в житті псевдооб’явленнями сестри Марії Баран”, – пояснив представник керівництва.

Монахи поїхали з монастиря, одночасно з монастиря жіночого пішли сім черниць, серед яких і Марія Баран, яка стверджує, що бачила видіння. Тепер ця спільнота живе в Посічі під Івано-Франківськом. Настоятель Антоній Григорій Планчак уже їздив до Ватикану та передавав Папі Римському докази невинуватості монахів. “Щодо екзорцизму – ми мали благословення від багатьох владик. Зрештою, як таким, екзорцизмом ми не займалися. Ми молилися лиш перед людьми: “Отче наш” та “Богородице Діво”, – заявив настоятель монастиря Пресвятої Богородиці Знамення.

Юрист монастиря з церковних справ о.Михайло Палій запевняє, що комісія Тернопільсько-Зборівської єпархії, котра готувала докази вини ченців для Папи, порушила церковні закони – монахів позбавила навіть права на захист, зокрема і щодо явлень Марії Баран. Сама черниця твердить, що видіння вперше побачила майже 30 років тому, коли їй було 14, і бачить їх дотепер, але шокована тим, як її допитували члени єпархіальної комісії. “Вони якщо задавали питання, воно зразу звучало з осудом. Вони не давали мені можливості це сказати, як я переживаю”, – каже вона.

Неохоче, але настоятель монастиря натякає, що цей конфлікт може мати цілком мирське коріння – чималеньке майно обителі. “Є претенденти на це майно. Вони хочуть Колодіївку забрати. Крім того, Посіч. Тут є 90 га землі”, – розповів Антоній Григорій Планчак. Ченці сподіваються, що Папа Римський ознайомиться з їхніми доказами та скасує свій наказ про відлучення від церкви. Відповідь сподіваються отримати до кінця року.