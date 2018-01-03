Цей дощ надовго: жителям Тернопільщини радять діставати парасолі

02/01/2018 Розмір тексту:

Осінню погоду передбачають метеорологи першої половини січня на Тернопільщині. Температура повітря залишатиметься плюсовою, вночі можливі незначні заморозки. Також не обійдеться і без опадів, по всій території регіону передбачають невеликі дощі з мокрим снігом.

Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Найближчими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак в області передбачається хмарна погода з високою ймовірністю дощів. Дощитиме на Тернопільщині упродовж тижня. Часом дощ переходитиме у сніг. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня спостерігатимуться ще вищі температурні показники.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода, часом з проясненнями у першій половині доби. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі від нуля до двох градусів морозу, вдень 3 – 5 градусів тепла, часом 7 градусів тепла. Вночі та вранці можливий туман. На дорогах утворюватиметься ожеледиця».

За попередніми прогнозами метеорологів, порівняно тепла погода передбачається і на Різдвяні свята. Не обійдеться і без дощів, тож жителям краю радять готувати парасолі.

Софія Романська