«Цей бюджет викидає більше 60% українців за межу бідності», – свободівець Михайло Головко

Проте зовсім іншої думки дотримується свободівець, народний депутат України Михайло Головко, який переконаний, що цей бюджет вкотре перетворює Україну на поліцейську державу, а українця веде до зубожіння.

– Цей бюджет – для Адміністрації Президента, для Кабінету Міністрів, для депутатів, чиновників і силовиків. Цей бюджет – не для людей, перш за все тому, що він не відстоює соціально-національні інтереси звичайного українця. По-друге, він – «роздутий» та нереалістичний. Проте найбільше дивує неправдивість цифр, які там вказані: закладено усього 7% інфляції, а ми розуміємо, що вона буде набагато більшою, близько 20%. Бюджетом прогнозується ріст ВВП на 3%, а президент виступаючи перед парламентом зауважив, що імовірно 1,8% ми «дотягнемо», а можливо, буде і 1,5%. Тобто закладено нереалістичний прогноз, – переконаний Михайло Головко.

Проте не тільки «фантастичне» ВВП викликає сумнів у політика. Вагоме збільшення видатків на силові структури стає доказом того, що влада створює поліцейську державу. Генпрокуратурі наступного року додадуть майже мільярд гривень і таку ж суму отримає СБУ.

Ще більше обурення викликає сума, закладена на обслуговування президента та його адміністрації. У 2018 році ця цифра зросте на 25 мільйонів і складе майже 2,4 млрд грн. Більше коштів у наступному році, очевидно, потребує і уряд, адже на фінансування Господарського-фінансового департаменту його секретаріату видатки збільшать з 1,1 млрд гривень до 1,5 млрд гривень. На 25% зросте фінансування Верховної Ради: з 1,2 млрд гривень до 1,67 млрд гривень.

– У час, коли в нашій країні йде війна, збільшують видатки на себе, а не на Збройні сили, які отримують мізер. Бюджет не розрахований на те, щоб виводити економіку з тіні, на те, щоб покращити соціальну сферу, таким чином, купівельна спроможність українців зменшиться. Прожитковий мінімум закладається 1700 гривень, а мінімальна пенсія – 1300 грн. Цей бюджет викидає більше 60% українців за межу бідності. Ми за цей антиукраїнський бюджет голосувати не будемо, – наголосив свободівець.