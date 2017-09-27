«Цей бюджет викидає більше 60% українців за межу бідності», – свободівець Михайло Головко
Цього тижня депутати мають почати розгляд проекту держбюджету. Уряд подає головний фінансовий документ країни як перспективний та ефективний план дій.
Проте зовсім іншої думки дотримується свободівець, народний депутат України Михайло Головко, який переконаний, що цей бюджет вкотре перетворює Україну на поліцейську державу, а українця веде до зубожіння.
– Цей бюджет – для Адміністрації Президента, для Кабінету Міністрів, для депутатів, чиновників і силовиків. Цей бюджет – не для людей, перш за все тому, що він не відстоює соціально-національні інтереси звичайного українця. По-друге, він – «роздутий» та нереалістичний. Проте найбільше дивує неправдивість цифр, які там вказані: закладено усього 7% інфляції, а ми розуміємо, що вона буде набагато більшою, близько 20%. Бюджетом прогнозується ріст ВВП на 3%, а президент виступаючи перед парламентом зауважив, що імовірно 1,8% ми «дотягнемо», а можливо, буде і 1,5%. Тобто закладено нереалістичний прогноз, – переконаний Михайло Головко.
Проте не тільки «фантастичне» ВВП викликає сумнів у політика. Вагоме збільшення видатків на силові структури стає доказом того, що влада створює поліцейську державу. Генпрокуратурі наступного року додадуть майже мільярд гривень і таку ж суму отримає СБУ.
Ще більше обурення викликає сума, закладена на обслуговування президента та його адміністрації. У 2018 році ця цифра зросте на 25 мільйонів і складе майже 2,4 млрд грн. Більше коштів у наступному році, очевидно, потребує і уряд, адже на фінансування Господарського-фінансового департаменту його секретаріату видатки збільшать з 1,1 млрд гривень до 1,5 млрд гривень. На 25% зросте фінансування Верховної Ради: з 1,2 млрд гривень до 1,67 млрд гривень.
– У час, коли в нашій країні йде війна, збільшують видатки на себе, а не на Збройні сили, які отримують мізер. Бюджет не розрахований на те, щоб виводити економіку з тіні, на те, щоб покращити соціальну сферу, таким чином, купівельна спроможність українців зменшиться. Прожитковий мінімум закладається 1700 гривень, а мінімальна пенсія – 1300 грн. Цей бюджет викидає більше 60% українців за межу бідності. Ми за цей антиукраїнський бюджет голосувати не будемо, – наголосив свободівець.
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