Це важливо і можливо: Тернополем пройшли щасливі сім’ї. ФОТО, ВІДЕО

15/05/2017 Розмір тексту:

Хода християнських родин на підтримку сімейних цінностей, союзу чоловіка і жінки, як задуму Божого, розпочалась 14 травня о 13.00.

Колона учасників вирушила від Архикатедрального собору УГКЦ та рухалася у напрямку Співочого поля, де відбувся святковий концерт з нагоди Дня матері, повыдомляэ “20 хвилин“.

Іван Мудрий, співорганізатор Тижня подружжя у Тернополі і ходи щасливих родин, каже, що акцією хочуть привернути увагу до того, що щаслива сім’я – це важливо і можливо.

– Статистика розлучень у Тернополі показує, що у нас щодня розлучаються чотири сім’ї, – каже Іван Мудрий. – Натомість ми хочемо показати, що міцні сім’ї – це можливо. Потрібно просто трохи постаратись і докласти зусиль, аби бути щасливими.

Хода щасливих родин у Тернополі проходить вдруге. У світі такі акції проводятьтривають понад 20 років. Вони, на думку організаторів, покликані, аби привернути увагу до проблем сімей.