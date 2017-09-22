“Це майже село, а школи і стадіон у вас – як у Європі”, – журналісти всеукраїнських видань про Вишнівецьку ОТГ

Основною метою поїздки став обмін досвідом між областями в утворенні та функціонуванні громад. Журналістів неабияк здивували позитивні результати, яких досягла громада на чолі з її головою Володимиром Кравцем всього за 8 місяців існування.

– Коли на початку цього року ми бралися до роботи, то вражали проблеми. Навесні, коли станув сніг і оголив вулиці та дороги – від масштабу проблем можна було братись за голову. Однак, дорогу здолає той, хто йде. Тому, порадившись із депутатським корпусом, наша громада взялась до активної роботи. Хочу зауважити, що реформа децентралізації таки в дії. Всіма силами ми стараємось виправдати очікування населення. Люди також потроху перетворюються зі сторонніх спостерігачів на залучених до процесу. В нашій громаді активно ремонтуються школи, дитсадки, дороги. Лише в цьому році на автошляхи ми вивезли три тисячі тонн щебеню. В перспективі будемо їх асфальтувати. Крім того, ще до кінця цього року плануємо перекрити крівлю на трьох школах, – наголосив Володимир Кравець.

Під час зустрічі Голова громади Володимир Кравець, його заступник Юлія Цимбалюк, в.о. старости с. Бодаки Сергій Волохатий не лише детально розповіли представникам ЗМІ про етапи становлення та розвитку громади, її доходи, субвенції та інвестиції, реорганізацію соціальної сфери, покращення благоустрою, а й показали дієвість реформи на прикладах.

Так, журналісти побували в Бутинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, де перед початком навчального року були замінені вікна та двері, а на усьому подвір’ї встелена бруківка. Також медійники відвідали оновлений стадіон, котрий неабияк здивував. «Це майже село, а стадіон – як у Європі!» – чудувалися працівники ЗМІ.

На завершення для в рамках туру представники ЗМІ відвідали екскурсію у палаці князів Вишневецьких та побували у Воскресенській церкві Вишнівця.

Нагадаємо, перед початком навчального року у Бутинській ЗОШ І-ІІІ ступенів замінили 30 вікон та 2 дверей на енергозберігаючі металопластикові, на усьому подвір’ї вклали 1200 метрів квадратних бруківки. А у першому і восьмому класах ПАП «Добрий самарянин» допоміг придбати нові вікові парти.