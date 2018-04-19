«Це буде практично новий стадіонний комплекс», – Михайло Ібрагімов про будівництво спортмайданчика на вул. Курбаса

19/04/2018 Розмір тексту:

У Тернополі, біля шкіл №29 і №28, будують футбольний майданчик.

На території Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 29 будують спортивний майданчик зі штучним покриттям. Розпочали роботи 12 квітня, футбольне поле планують здати в експлуатацію наприкінці травня. Загальна кошторисна вартість проекту – 1,5 мільйона гривень.

«У 2017 році завдяки голові Федерації футболу Тернопільської області, народному депутату України Тарасу Зіновійовичу Юрику і спільно з міською радою вдалося розпочати даний проект. Кошти надійшли минулого року, але треба було почекати на сприятливі для зведення спортмайданчика погодні умови. Хочу подякувати директору 29-тої школи Анатолію Васильовичу Ятищуку, який дуже оперативно співпрацював щодо надання усіх необхідних документів», – каже депутат Тернопільської міської ради від фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Михайло Ібрагімов і зазначає, що цей проект дуже важливий в контексті розвитку спортивної інфраструктури. Тому максимально підтримує громаду у цьому напрямку. Минулого року за його сприяння як депутата округу на вулиці Леся Курбаса 2, 4, 6, 9 було оновлено дитячі майданчики. Цього року почали реалізовувати новий спортивний проект соціального масштабу.

– Це буде практично новий стадіонний комплекс, який включає в себе футбольне поле із штучною травою. Справа в тому, що школи № 29 і 28 поряд, там є стадіон і майданчик. На цьому місці традиційно збирається дуже багато людей, тернополяни відпочивають з сім’ями. Тож ці об’єкти слугують для всього мікрорайону, зокрема для жителів вулиць Л. Курбаса, Морозенка, Д. Вишневецького. Тому я як депутат наполягав на всіх рівнях, щоб облагородити цю територію. Зробити там спортивні майданчики, облаштувати футбольне поле зі штучним покриттям. У перспективі було б доцільно оновити бігові доріжки і встановити вуличні тренажери, – каже депутат Тернопільської міської ради по 42-му округу Михайло Ібрагімов.

У найближчий час планується також облаштування тротуару і заїзду до шкіл №29 і №28, до дитячо-юнацької школи і садочка.

«Розробляється проектна документація, над цим працюють міські служби. Окрім цього, є плани щодо облаштування прибудинкових територій. У найближчі дні розпочнеться ремонт прибудинкової території на вул. Леся Курбаса, 4. Я як депутат округу в першу чергу наполягаю завершити проекти, які не були повноцінно реалізовані у попередніх роках – це на Л. Курбаса, 2, оскільки повністю, зокрема біля під’їздів № 1, 2, 3,4, 7, 8, не були проведені роботи. Друге – завершити ремонт прибудинкової території на Морозенка, 3, де ремонт був проведений у 2016 році, але не встелено верхнього шару асфальту. І третє – це Леся Курбаса, 9, де треба відремонтувати частину міжквартального проїзду і прибудинкову територію біля 1-го під’їзду. Це такі першочергові завдання на поточний рік», – наголошує Михайло Ібрагімов.