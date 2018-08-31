Триста потребуючих дітей отримали шкільні портфелики. ФОТО

31/08/2018 Розмір тексту:

«Шкільний портфелик», – таку акцію щороку організовують у Тернополі напередодні початку нового навчального року. Цьогоріч зібрали приладдя для трьох сотень дітей з малозабезпечених сімей, сиріт, малечі учасників АТО.

Вдалося спакувати шкільні портфелі завдяки допомозі тернопільських благодійників. Як розповів організатор акції, керівник благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, збирали шкільне приладдя для потребуючих дітей близько двох тижнів.

«Особливу подяку хочемо висловити нашим партнерам та благодійникам, місцевим підприємцям та усім небайдужим тернополянам, котрі мало не щодня приносили до нашого фонду канцелярське приладдя. Завдяки вашій допомозі, ми змогли ощасливити три сотні діток. Це діти з найбільш потребуючих родин, а також діти-сироти».

До слова, у день вручення шкільних портфелів для дітей волонетри благодійного фонду організували розважальну програму.

Софія Романська