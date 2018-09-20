За добу три жительки Тернопільщини через шахраїв втратили майже 120 тисяч гривень

20/09/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці вкотре звертаються до тернополян бути уважними і не довіряти невідомим, котрі телефонують, повідомляють про нещастя з рідними та вимагають гроші. Запам’ятайте – це аферисти. Припиняйте розмову і повідомляйте про такі випадки правоохоронців.

За минулу добу співробітники Тернопільського відділу поліції задокументували три факти телефонного шахрайства. Серед потерпілих – жінки похилого віку, а суми втраченого для кожної з них обчислюються десятками тисяч гривень.

Схема, за якою «працюють» аферисти, у всіх випадках схожа. Дзвінок надходив вдень на стаціонарний телефон. Незнайомець у слухавці досить переконливо, прикидаючись сином чи внуком, повідомляв, що збив людину. Далі в розмову вступав нібито співробітник поліції. Він залякував жертву проблемами з законом у родича і пропонував залагодити ситуацію за гроші. Старенькі, шоковані такою інформацією, одразу ж передавали гроші шахраям, котрі приходили до них додому. Аферистам під час розмови вдавалося вивідати місце проживання потерпілих.

Правоохоронці вкотре застерігають мешканців краю від телефонних шахраїв. Розповідайте детально про такий вид афери своїм родичам-пенсіонерам, особливо тим, які мешкають самотньо. Саме останні найчастіше потерпають від такого роду злочинів. Попередьте їх, щоб не підтримували розмови з невідомими, які представляються співробітниками поліції і просять у них гроші.