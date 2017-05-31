Три висновки, які міг зробити Гройсман на Тернопільщині

31/05/2017 Розмір тексту:

Візит Прем’єр-міністра на Тернопільщину був блискавичним і динамічним. Основним місцем дислокації стала ділянка дороги на трасі Тернопіль-Кременець поруч з рестораном “Стожари”. Прем’єр проінспектував стан ремонтних робіт.

1. Тернопільській владі є чому повчитися у Гройсмана

Місцеві високопосадовці не завжди встигали за діловим темпом голови уряду. Гройсман і сучасну техніку встиг випробувати, і швидкістю думки часом ставив у ступор тернопільських чиновників, які не завжди могли зорієнтуватися на професійні репліки Прем’єр-міністра. На відміну від попередніх керівників уряду, Гройсман добре знає тонкощі будівництва і ремонту доріг та прекрасно володіє відповідною лексикою. Відтак посадовців, в тому числі і дорожних, довелося рятувати директору “Техно-буд-центру” Юрію Ханіну, який і техніку показав, і почув важливі настанови від голови уряду. Саме ця фірма проводить ремонтні роботи на збаразькій частині дороги Тернопіль-Кременець. Хоча у Прем’єра і були зауваження. Голова уряду прилетів на Тернопільщину з Львівщини, де оглядав стан ремонту дороги Львів-Тернопіль, і міг порівняти якість робіт. До речі, львівський напрямок скандально відомої дороги ремонтується дивовижними темпами.

2. Дружність тернопільських нардепів

Зустрічати Гройсмана біля “Стожарів” приїхала майже вся провладна когорта тернопільських нардепів: від порошенківця Барни-старшого до “фронтовика” Романа Заставного. Цим разюче візит на Тернопільщину відрізняється від зустрічі Гройсмана на Львівщині. Це свідчить, що тернопільські нардепи, які входять в коаліцію, тримаються купи та небайдужі до того, що коїться в області. Очевидно, що об’єднуючу місію взяв на себе досвідчений Роман Заставний.

До слова, як і під час попереднього візиту Гройсмана, крім підпорядкованих по-вертикалі обласних і районних чиновників, його супроводжував міський голова Тернополя Сергій Надал.

3. Треба проконтролювати якість робіт

Ремонти доріг є “фішкою” Гройсмана – Прем’єр-міністра. у планах голови уряду – відновити та надати європейського блиску траспортним коридорам, що з’єднують Львів через Тернопіль, Хмельницький і Вінницю з півднем країни та напрямок Брест – Чернівці. Відтак, за якістю та оперативністю ремонту українці будуть оцінювати професійні якості Гройсмана на чолі уряду. За таких обставин для нього буде принциповим, щоб виділені кошти не просто були освоєні, а були якісно зроблені дороги. Як стало відомо з неофіційних джерел, керівник уряду дав вказівку працівникам контролюючих служб ретельно перевіряти кожну витрачену на ремонти гривню. Символічно, що напередодні візиту Гройсмана прокуратура повідомила про порушення кримінальних проваджень через завищення вартості ремонтних робіт у Чорткові.