Три точки “кипіння” у Тернополі

13/04/2018 Розмір тексту:

З настанням перших теплих і сонячних днів у Тернополі активізувалися різного роду акції протесту. Здебільшого мова йде про ситуації, коли органами влади прийняті рішення, однак на стадії виконання частина людей активно висловлюється проти та вдається до акцій непокори щодо усталенних порядків. Наприклад, перекриваючи рух транспорту.

На цьому тижні таких випадків зафіксовано, як мінімум, два. І в обох – підприємницькі структури вже провели певні роботи, затративши власні ресурси. Однак протести незгідних не вщухають.

Битва за Макдональдс

В першому випадку йдеться про підготовчі роботи щодо облаштування території для будівництва “Макдональдсу” та інших об’єктів на Майдані Перемоги на масиві “Дружба”. Модератором протестів став екс-міськдеп, вічний кандидат у мери Михайло Ратушняк. Разом з побратимами вони організувалися та протестують проти проведення робіт.

Паркові бої

Друга історія – ще давніша: будова в парку Нацвідродження. Група активістів виступає проти будівництва так званої футбольної академії приватною структурою. Тут протестуючі більше зорганізовані, як якісно так і кількісно.

Тяжба за школу мистецтв

І, нарешті, третя протестна точка кипіння пристрастей – довкола майбутнього школи мистецтв. Частина педагогів та батьків учнів не може змиритися з рішенням облради передати навчальний заклад в підпорядкування міської ради та об’єднати зі школою #21. Градус кипіння там ще вищий. Невинний намір керівництва закладу привести в порядок загорожу призвів до ескалації агресії з боку групи протесту. Мовляв, розпочалося захоплення земельної ділянки школи мистецтв.

Машину часу ще не винайшли…

Ці три, на перший погляд, різні історії об’єднує одне – спроба “відмотати” ситуацію назад. Це типовий випадок для країни, де не працюють політичні та правові механізми вирішення такого роду конфліктів. Відтак, незгідними задіюються вуличні методи. Поки що без успіху. Не той час. Не ті обставини.