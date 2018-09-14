Три кілограми вибухівки, 800 патронів та десятки “стволів” вилучили у мешканців Тернопільщини

14/09/2018 Розмір тексту:

Протягом 14 днів на території краю триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення і вилучення з нелегального обігу незареєстрованих зброї, набоїв і вибухівки. Їх мета – профілактика та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї.

За практичний період операції з незаконно обігу вилучено 1 вибуховий пристрій, 8 гранат та 17 одиниць вогнепальної зброї, серед якої пістолети, гвинтівки, вогнепальні саморобні пристрої та обрізи мисливських рушниць. Мешканці краю також незаконно зберігали у своїх помешканнях понад 800 патронів, та вибухові речовини загальною вагою майже три кілограми.

Загалом правоохоронцями відкрито понад 50 кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Вилучена з незаконного обігу вогнепальна зброя, набої та вибухова речовина направлені в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС для проведення експертиз.

Правоохоронці вкотре застерігають: за незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки передбачена кримінальна відповідальність.