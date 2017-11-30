Три дні у Тернополі триватиме “непередбачуваний” фестиваль

30/11/2017 Розмір тексту:

Цієї зими Тернопіль вдванадцяте зустрічатиме міжнародний фестиваль «JazzBez». Проходитиме він, традиційно, у драмтеатрі, 1-3 грудня. На сцену вийдуть музиканти та виконавці, які працюють у різних напрямках джазової музики. Будуть гості з Америки, Канади, Польщі, Німеччини.

– Це вже 17-ий за рахунком фестиваль в Україні і Польщі, – розповів Олег Макогін, директор «JazzBez». – Він транскордонний, тобто одночасно проходить в Польщі та Україні. Започаткувало його львівське мистецьке об’єднання «Дзиґа» і колеги із Перемишля. Щороку до фестивалю приєднуються інші міста, можливо, якісь міста його залишають. Цього року маємо потужний «JazzBez» у Києві та Львові, будуть концерти у Сумах, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Дрогобичі, Стрию. У Польщі він охопить Варшаву, Люблін, Білосток, Перемишль, Вроцлав. У Тернополі ми вдванадцяте організовуємо його з Тернопільською міською радою, мистецьким об’єднанням «Коза», мистецьким об’єднанням «Дзиґа» та музичним центром «Бастер». Приємно, що нас підтримують ті ж партнери щороку. Долучаються і партнери, які допомагають фінансово.

Тернополяни, за словами організаторів, люблять фестиваль та очікують його. А напередодні активно цікавляться кого обов’язково прийти послухати.

– Тернополяни прихильно ставляться до фестивалю, очікують його, відчуваємо це і цього року, – продовжує Олег Макогін. – Телефонують, запитують програму та на який день краще прийти. Але цього ми, зазвичай, не можемо сказати тому, що чуємо тільки їх промо музикантів, які приїдуть на фестиваль і не можемо знати, яку програму вони привезуть, бо це джаз. Якщо в інтернеті можемо знайти інформацію про попередні концерти, то це зовсім не означає, що вони цю ж програму привезуть до нас. Іноді очікуємо, що певний колектив буде найпотужніший, а інший не такий потужний, а під час концертів то все перевертається, все відбувається навпаки. Джаз непередбачуваний, передбачуваний тільки сам фестиваль на початку зими. Стараємось, щоб географія виконавців, які до нас їдуть була якнайширшою. Цього року буде класичний джазовий склад: американські виконавці, канадські, польські, українські. Правда не буде повного українського колективу, українці будуть у збірних колективах. Стилі, які музиканти сповідують, і які будуть показувати, як і кожного «ДжазБезу» різноманітні, і це одна з фішок нашого фестивалю.

Незмінний ведучий нашого фестивалю та співорганізатор Сергій Лазо зазначає, що на заході немає особливих днів та найцікавіших музикантів. Уся програма цікава, і кожен любитель джазу знайде щось собі до вподоби.

– Концерти всі будуть цікаві, – каже Сергій Лазо. – Інша справа, що комусь подобається класичний джаз, хтось надає перевагу авангардним напрямкам. Це вже різні смаки, а їх неможливо передбачити і завжди будуть люди, яким щось сподобається більше, щось менше. У перший день буде два польські колективи. «Adam Jarzmik Quintet» – переможці цьогорічного культового польського фестивалю «Jazz nad Odrą». Другий колектив об’єднує трьох виконавців: вокалістку Анну Ґадт, перкусиста Кшиштофа Ґрадзюка та акардеоніста Збіґнєва Хойнацкі. Вони представлять експериментальний джаз, їх варіант розуміння Ренесансу у джазі, тобто передадуть Ренесанс через джазову імпровізацію. Другого дня буде виступ Деббі Камерон – чорношкірої співачки американського походження з Маямі. Ми почуємо неперевершений, суто джазовий вокал. Третій день фестивалю закриватимуть два Марка, обидва дуже цікаві. Марк Токар – український контрабасист вже був не один раз у нас. Цього разу представлятиме власну групу з музикантами з України, Польщі, Америки. Також цікаво буде послухати квартет за участю Марка Тернера. Це один із найвидатніших американських саксофоністів сучасного покоління. Утім, неможливо розповісти про те, яку музику будемо чути, її треба слухати і насолоджуватися.

Квитки на фестиваль «JazzBez» можна купити через інтернет, у касі драмтеатру та в універмазі на першому поверсі у відділі «Коніка». Коштують вони 60, 80, 100 та 120 гривень. Початок концертів о 19.00.

Ольга Трач

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