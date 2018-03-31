Три десятки тернопільських поліцейських поїхали на Донбас. ФОТО, ВІДЕО
Тридцять співробітників поліції Тернопільщини сьогодні поїхали у чергове відрядження на Донбас. Правоохоронці нестимуть службу на блокпостах, а також допомагатимуть своїм колегам зі Сходу забезпечувати охорону громадського порядку та протидіяти злочинності.
Волонтерську допомогу бійцям надали співробітники територіального управління юстиції в Тернопільській області.
– У 2015 році я теж ніс службу в зоні АТО у складі тоді ще добровольчого підрозділу «Тернопіль», тому знаю потреби наших захисників, – каже керівник управління Едуард Кольцов. – З цього часу постійно ініціюю збір продуктів харчування для тих, хто несе службу далеко від дому. Співробітники юстиції з радістю долучаються до таких благодійних акцій.
З напутнім словом до підлеглих звернувся заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич. Він закликав поліцейських вести себе гідно, берегти один одного і живими та здоровими повертатися до рідних.
За християнським звичаєм правоохоронців у дорогу благословили священики. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика Теодор запевнив, що справа, яку роблять поліцейські, – добровільно відправляючись на Схід, може й для декого є буденною, та насправді це особлива місія і особлива відповідальність.
– Бажаю всім вам божого благословення, сили і духовної витривалості. Знайте, ваша праця не є марною.
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