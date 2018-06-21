Три автомобілі і дві маршрутки зіткнулися у центрі Тернополя. ФОТО

Це автомобілі марки «Пежо», «Ауді» та «Дачія», а також маршрутки №14, 15, повідомляють Тернополяни.

При зіткненні машина «Ауді», на єврономерах, почала диміти, її загасили вогнегасником.

Одного водія забрала карета швидкої допомоги. На місці працює поліція, щоб вияснити усі причини ДТП.