Три автомобілі і дві маршрутки зіткнулися у центрі Тернополя. ФОТО
20/06/2018 1
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Три легкових автомобілі та 2 маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери.
Це автомобілі марки «Пежо», «Ауді» та «Дачія», а також маршрутки №14, 15, повідомляють Тернополяни.
При зіткненні машина «Ауді», на єврономерах, почала диміти, її загасили вогнегасником.
Одного водія забрала карета швидкої допомоги. На місці працює поліція, щоб вияснити усі причини ДТП.
Коментарі (1)
Бачив20/06/2018
Що і вся інформація. Видно замняли…
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