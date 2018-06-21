Три автомобілі і дві маршрутки зіткнулися у центрі Тернополя. ФОТО

20/06/2018 1
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Три легкових автомобілі та 2 маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери.

Це автомобілі марки «Пежо», «Ауді» та «Дачія», а також маршрутки №14, 15, повідомляють Тернополяни.

При зіткненні машина «Ауді», на єврономерах, почала диміти, її загасили вогнегасником.

Одного водія забрала карета швидкої допомоги. На місці працює поліція, щоб вияснити усі причини ДТП.

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Коментарі (1)

Бачив

20/06/2018

Що і вся інформація. Видно замняли…

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