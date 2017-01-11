Тролейбусники розпочинають новий фінансовий рік зі збитками

11/01/2017 Розмір тексту:

Важким у фінансовому плані буде цей рік для КП «Тернопільелектротранс». Про це повідомив керівник підприємства Андрій Мастюх під час засідання виконавчого комітету. На засіданні підприємству погоджували фінансовий план на 2017-ий рік. Директор КП «ТЕТ» зазначив, що попри дохід у 35 мільйонів матиме підприємство й збитки у розмірі 12 мільйонів гривень.

– Розраховуючи обсяг доходів ми брали вже новий тариф, – каже Андрій Мастюх. – Враховуючи те, що ми перевозимо в межах 10 мільйонів пасажирів платних, то виходимо на 30 мільйонів доходів власними силами, це при оплаті повної вартості квитка. Загалом, передбачаємо дохід в межах 35 мільйонів, і в даному випадку ще будемо мати збитки на суму 12 мільйонів. Вартість проїзду в транспорті на сьогодні, враховуючи 100% оплату всіма пасажирами, тобто коли б платили всі, не залежно від пільги, мала б становити 4,18 гривень, а прийнято 3 гривні. Тобто маємо дефіцит у фінансуванні – 1,18 гривень. Враховуючи, що в рік ми перевозимо біля 25 мільйонів пасажирів, то тільки помноживши на різницю в тарифі, маємо понад 25 мільйонів втрат по підприємству. Крім того, є недофінансування по пільгових перевезеннях ще на 10 мільйонів гривень. У міському бюджеті на цей рік нам передбачили перевезення пільговиків на суму 23 мільйони, а ми передбачаємо розрахункову цифру – 35 мільйонів. До речі, в цьому фінансовому плані фактично зменшені до мінімальних витрати на утримання рухомого складу, контактної мережі. Цей фінансовий рік для нас буде дуже важкий.

Андрій Мастюх зазначив, що в аварійному стані перебувають 103 опори і на їх ремонт необхідно приблизно сім мільйонів гривень. Також потребують ремонту дві тягові підстанції, на які приходиться найбільше навантаження.

Після нетривалого обговорення фінансовий план підприємству погодили. Міський голова зазначив, що чекає від директора звернення про дофінансування, яке необхідне на компенсацію перевезення пільговиків і ремонту контактної мережі, щоб на черговій сесії при внесені змін до бюджету були максимально враховані потреби КП «Тернопільелектротранс».

Ольга Трач

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