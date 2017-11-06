Троє юнаків розтрощили тернопільське кафе

06/11/2017 Розмір тексту:

П’ятнадцять тисяч гривень – саме в таку суму власники одного з кафе Тернополя оцінили збитки, завдані відвідувачами закладу. Троє юнаків на бульварі Данила Галицького розтрощили скло вхідних дверей та погнули два сміттєвих контейнера.

Конфлікт виник 5 листопада близько 21:00. В закладі громадського харчування відпочивала компанія трьох хлопців віком від 17 до 21 року. За словами очевидців, між ними розгорілася суперечка, яка переросла в конфлікт. Юнаки почали між собою з’ясовувати стосунки, голосно розмовляли, використовуючи ненормативну лексику.

Їм робили зауваження і власники кафе, і відвідувачі, оскільки в залі були діти. Проте це не спинило компанію. Коли тріо вийшло в коридор, люди зачинили двері і не впускали хлопців назад. Один з них впав на смітник та погнув його. Після цього інший юнак вхопив ще один контейнер та почав вибивати скло у вхідних дверях.

Власники подзвонили на лінію “102”. На місце конфлікту виїхали патрульні поліцейські, військові нацгвардії та слідчо-оперативна група. Як каже слідчий Тернопільського відділу поліції Микола Слободян, дебоширів доправили у поліцію, де в них відібрали пояснення та відпустили. Хлопці стверджують, що не пам’ятають про сварку і пояснити власні вчинки не можуть, оскільки були п’яні.

Їм інкримінують статтю 296 частину 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, повідомляють у поліції.