Троє тернопільських нардепів взяли участь у штовханині у Верховній Раді. ВІДЕО

06/10/2017 Розмір тексту:

Спроба Президента України 5 жовтня провести через Верховну Раду проект закону про реінтеграцію Донбасу провалилася.

Представники двох непримирених галицьких партій – “Самопомочі” і “Свободи” заблокували президію парламенту та не дали провести процедуру розгляду питання. Виникла штовханина і, як наслідок, спікер Парубій прийняв рішення закрити вечірнє засідання. Ще одна колона противників закону з “Національного корпусу” та “Свободи” чатувала під стінами Верховної Ради.

На відеозаписі та фото з ВРУ добре видно, що участь у блокуванні брали тернопільські нардепи Головко та Пастух. Біля президії також був Олег Барна, який поводився навдивовижу спокійно. Якщо позиція з цього питання Головка і Пастуха зрозуміла – вони категорично проти закону, який вніс Президент, то що робив там Барна наразі незрозуміло.

Фото та відео Української правди