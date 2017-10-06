Троє тернопільських нардепів взяли участь у штовханині у Верховній Раді. ВІДЕО

06/10/2017 1
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Спроба Президента України 5 жовтня провести через Верховну Раду проект закону про реінтеграцію Донбасу провалилася.

Представники двох непримирених галицьких партій – “Самопомочі” і “Свободи” заблокували президію парламенту та не дали провести процедуру розгляду питання. Виникла штовханина і, як наслідок, спікер Парубій прийняв рішення закрити вечірнє засідання. Ще одна колона противників закону з “Національного корпусу” та “Свободи” чатувала під стінами Верховної Ради.

На відеозаписі та фото з ВРУ добре видно, що участь у блокуванні брали тернопільські нардепи Головко та Пастух. Біля президії також був Олег Барна, який поводився навдивовижу спокійно. Якщо позиція з цього питання Головка і Пастуха зрозуміла – вони категорично проти закону, який вніс Президент, то що робив там Барна наразі незрозуміло.

Фото та відео Української правди

Блокирование трибуны парламента против принятия закона о статусе оккупированных территорий, легализирующего Минские договоености, подписанные Захарченко и Плотницким.

Опубліковано Mustafa Nayyem 5 жовтня 2017 р.

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Коментарі (1)

микола

06/10/2017

може е люди які памятають як жилося при поляках – бо я не жив під ними- дуже цікаво знати чого чекати в майбутньому- поділіться спогадами

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