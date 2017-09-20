Троє пенсіонерів і дитина отруїлися грибами в Тернополі
20/09/2017 0
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В Тернополі почастішали випадки отруєнь грибами.
За останній тиждень (з 11 по 18 вересня) в медичні заклади міста звернулося 4 осіб зі скаргами на отруєння грибами. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.
Серед захворілих – дитина 5-ти років, яка, гуляючи біля будинку, знайшла гриба і з’їла, та троє пенсіонерів, двоє з яких вживали гриби куплені на несанкціонованих ринках. Один сам назбирав грибів у сквері.
Всього у 2017 році отруїлося грибами 5 осіб, у 2016 та 2014 роках реєструвалося по 1 випадку, у 2015 році – 3 випадки. Всі хворі одужали.
А от в 2006 році отруїлося грибами аж 46 осіб, із них 19 дітей, троє дорослих померло.
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