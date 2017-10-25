Троє опальних екс-свободівців знову не потрапили на сесію міськради

25/10/2017 Розмір тексту:

Виключені зі “Свободи”, але не позбавлені депутатських мандатів Ігор Турський, Роман Навроцький та Іван Сороколіт 24 жовтня не змогли потрапити на сесію Тернопільської міської ради.

Перед приміщенням на Листопадовій на них знову чекала ватага колишніх однопартійців, які поставили собі за мету не допустити “зрадників” у сесійну залу. Ця акція у сесійні дні триває майже півроку. На початках доходило навіть до сутичок та “міцних чоловічих обіймів”. Однак 24 жовтня було спокійно.

Згодом у facebook Іван Сороколіт пояснив, чому опальні депутати не проривалися на сесію: “Аби не дати… заполітизувати ситуацію та відволікти увагу від значно серйозніших тем: торфові котельні, забудова парків… Завдяки нашій відсутності усі, хто на словах підтримують громаду, мали змогу на ділі це продемонтструвати”.

Іронія та ледве прихований сарказм політика добре зрозумілі. Троє депутатів опинилися наодинці зі своєю проблемою. Якщо у перші місяці бойкоту разом з ними пліч-о-пліч стояли колеги з “Самопомочі” та БПП, то зараз максимум на що здатні колишні однодумці – стримувати через своїх представників у тервиборчкомі прийняття рішення про позбавлення їх мандатів. Власне, така “розтяжка” дозволяє колишнім партнерам на словах підбадьорювати опальних депутатів, але водночас йти на засідання та вирішувати “важливі для міста проблеми”. І не тільки для міста…

Зрештою, терпець увірвався у деяких громадських активістів, які почали називати речі своїми іменами. У facebook потрапила переписка, у якій нібито один зі стовпів “панамських патріотів” під час сесії попереджає колег про можливість “засади”. Підозрюємо, що такою засадою для народних слуг могла стати зустріч з розлюченими активістами.