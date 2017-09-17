Троє неповнолітніх травмувалися у ДТП на Тернопільщині. Водія “вирізали” з автомобіля

17/09/2017 Розмір тексту:

16 вересня о 6-й ранку на автодорозі між селами Климківці та Терпилівка Підволочиського району водій автомобіля «ВАЗ-2106», житель Підволочиська, не впоравивися з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося троє неповнолітніх, повідомляє Погляд. Слід зазначити, що керував автомобілем найстарший – 2000 року народження. Двоє інших хлопців – однолітки, обом по 16 років.

Аварія була настільки серйозною, що аби дістати водія з понівеченого автомобіля, викликали бійців пожежно-рятувальної частини.

Хоча водій і не зміг самотужки вибратися з машини, зате отримав найменше ушкоджень – травму грудної клітки. Від госпіталізації він відмовився.

Зате пасажирам дісталося більше і вони були госпіталізовані до Підволочиської районної лікарні. Обоє отримали політравми. При цьому жителя Волочиська, учня Підволочиського будівельного ліцею, госпіталузвали в реанімаційне відділення.