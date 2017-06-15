Троє людей загинули у жахливій аварії на Тернопільщині. ФОТО

15/06/2017 Розмір тексту:

Троє людей загинуло, двоє у важкому стані в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вранці, 15 червня.

На трасі Броди – Тернопіль близько 7 ранку зіткнулися автомобілі VolkswagenPassat та ВАЗ-2105, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група, керівники ГУНП та Зборівського відділення поліції, працівники ДСНС.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУНП в області Степана Яцуха, водій іномарки, рухаючись з Тернополя в бік Залізців, обганяючи автомобіль, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у ВАЗ-2105, що рухався в напрямку обласного центру.

В результаті зіткнення загинув водій Volkswagen Passat, 1964 року народження, а також кермувальник та пасажир Жигулів 1972 та 1974 років народження.

Ще двох пасажирів із вітчизняного авто бригада швидкої у важкому стані доправила до лікарні – це сорокадев’ятирічна жінка та двадцятиоднорічний юнак.

І загиблі, і потерпілі мешканці Зборівського району.

Слідчі кажуть, що удар був сильний, оскільки тіло водія Жигулів рятувальникам довелося витягати спецобладнанням.

Триває слідство, встановлюються остаточні причини аварії, а також стан водіїв на момент ДТП.