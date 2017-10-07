Троє людей загинули у жахливій аварії на Тернопільщині. ФОТО

07/10/2017 Розмір тексту:

На автодорозі Остріг-Кременець, поблизу села Підлісці, 6 жовтня не розминулося два автомобіля. Близько 17:00 зіткнулися Москвич АЗЛК-2140 та Volkswagen Touareg.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на проїзну частину дороги з правого узбіччя та зіткнувся з позашляховиком.

В результаті удару від отриманих травм на місці автопригоди загинуло двоє пасажирів з Москвича – жителі села Великі Млинівці 1978 та 1994 років народження.

Кермувальника легківки із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломами гомілки та в травматичному шоці разом й мозковою комою доправили до медзакладу. Проте врятувати життя двадцятивосьмирічному чоловікові не вдалося. Того ж дня він помер у лікарні.

Із закритою черепно-мозковою травмою та скальпованою раною лобно-тім’яної ділянки доправили в травматологічне відділення Кременецької райлікарні і водія позашляховика.

Подія внесена в ЄРДР за частиною 3 статті 286 КК України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.