Троє людей загинуло, ще троє – в лікарні: на Тернопільщині автомобіль перекинувся і влетів у став. ФОТО

09/04/2018 0
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Троє хлопців загинуло, двоє потрапило з переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина «після утоплення» – такі наслідки дорожньо транспортної пригоди. Аварія трапилася 9 квітня о 4:30 на автодорозі Збараж-Підволочиськ.

Водій автомобіля AUDI А6, 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у став. На момент нещастя в автівці перебувало з кермувальником шестеро людей.

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримало тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації. Її відкачали після утоплення.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 3 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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