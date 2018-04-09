Троє людей загинуло, ще троє – в лікарні: на Тернопільщині автомобіль перекинувся і влетів у став. ФОТО

Водій автомобіля AUDI А6, 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у став. На момент нещастя в автівці перебувало з кермувальником шестеро людей.

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримало тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації. Її відкачали після утоплення.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 3 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.